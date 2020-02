Violences sexuelles dans le patinage : le bénévole du club de Mulhouse était un délinquant sexuel

Le patinage artistique est décidément dans la tourmente. Si Sarah Abitbol a révélé au grand jour la présence de violences sexuelles dans ce sport de glisse, le club mulhousien de la discipline était déjà au courant. L'Association Sportive de Patinage Artistique (ASPA) a en effet eu récemment affaire à un "entraîneur" bénévole suspect, sans le savoir.

Condamné en 2011 aux États-Unis

L'affaire remonte à l'année 2011 lorsque Marc Mandina, un ex-patineur devenu entraîneur, est condamné pour avoir filmé en caméra cachée une adolescente de 12 ans en train de se déshabiller. L'homme plaide coupable devant le tribunal, subit trois ans de contrôle judiciaire, est inscrit sur le fichier des délinquants sexuels, et est banni à vie par la fédération américaine des sports de glace. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais en janvier 2019 les dirigeants de l'ASPA embauchent un nouvel entraîneur.

L'identité révélée par un mail anonyme

Il s'agit d'une jeune femme qui leur présente alors son compagnon, un certain Marco Vega. Très vite, tout le monde connaît Marco et ses connaissances en patinage. Lorsqu'on le croise, personne ne se doute qu'il s'agit d'un pseudonyme cachant Marc Mandina. "On ne pouvait rien savoir", se désole la présidente du club, Sultane Messala au micro d'Europe 1. "Nous, on le connaissait sous le nom de Marco Vega. Il venait souvent en bord de piste, il entraînait ou corrigeait certains enfants", détaille-t-elle.

Ce n'est qu'au mois de juin dernier que la véritable identité de l'homme est dévoilée, par un mail anonyme. "C'est comme ça qu'on a tout appris", résume-t-on au sein du club. L'ASPA indique avoir interdit immédiatement l'accès à la patinoire à Marc Mandina et précise que cette interdiction a été bravée au moins deux fois par l'intéressé, qui avait d'ailleurs dû être chassé des tribunes et du bureau de sa compagne.