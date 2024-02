Peu avant 20 heures mercredi, une femme victime de violences conjugales aperçoit par l'œillet de la porte de son domicile, situé à Noisy-le-Grand, son ancien compagnon et décide de déclencher son "téléphone grave danger", un dispositif pour protéger les femmes victimes de violences conjugales et qui permet une intervention rapide des forces de l'ordre. Sur place, les policiers sont la cible de tirs d'arme à feu de la part de l'homme et décident de faire usage de leur arme. L'auteur des coups de feu est blessé par balle et décède dans la soirée. On fait le point sur ce dispositif.

Quand le "téléphone grave danger" a-t-il été mis en place ?

Parmi les mesures mises en place pour lutter contre les violences faites aux femmes, le "téléphone grave danger" en fait partie. Expérimenté au départ en 2009 en Seine-Saint-Denis, il est généralisé au reste du territoire français cinq ans après et inscrit dans la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, article 41-3-1, comme une réponse aux violences conjugales.

En juillet 2021, le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti le considérait comme un outil "fantastique" et "particulièrement efficace" permettant d'éviter "beaucoup de crimes" et "beaucoup de violences".

Comment fonctionne-t-il ?

Le "téléphone grave danger" dispose d'une touche d'appel d'urgence préprogrammée, permettant à la victime de joindre en cas de grave danger un service de téléassistance qui déclenche, après analyse de la situation, une intervention rapide des forces de l'ordre. Le téléphone est géolocalisé.

Qui peut en être équipé ?

Aujourd'hui, près de 5.000 téléphones ont été accordés par la justice à des femmes victimes de violences conjugales ou de viol par son conjoint ou ancien conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, pour une durée de six mois renouvelable, si la victime y consent expressément, indique le ministère de la Justice.

D'après le dernier bilan du gouvernement, 94 féminicides ont été recensés en 2023. Le collectif #NousToutes, association féministe, dénombre 134 femmes tuées l'an dernier.