Violence, délinquance... Ces habitants d'Aurillac qui ne se sentent plus en sécurité

Rixes, règlements de comptes, sentiment d'insécurité... Ces dernières semaines, les actes de délinquance se sont multipliés en France, notamment les agressions au couteau. Les villes rurales n'échappent pas à ce regain de violence. Exemple à Aurillac où une rixe entre jeunes a éclaté la semaine dernière, blessant un jeune en pleine journée dans la préfecture du Cantal. Une attaque en plein centre-ville qui a choqué les habitants.

"Si on ne peut plus avoir confiance en personne, c'est dramatique"

Devant sa porte, dans le centre d'Aurillac, Hélène a du mal à cacher son inquiétude. Pour cause, un homme a été poignardé en plein jour, à deux pas de chez elle, il y a cinq jours. "Quand on voit les cambriolages, les agressions, on commence à s'inquiéter. Avant, on disait que ça arrive ailleurs, mais là, ça arrive en pleine campagne", lance-t-elle au micro d'Europe 1.

Josette, autre riveraine, ressent de la peur mais aussi de la colère. Au micro d'Europe 1, elle dit ne pas comprendre cette montée de violence dans sa ville réputée tranquille : "Il y a des gens qui ne sont vraiment pas bien. On n'aurait jamais pensé que ça pouvait arriver chez nous. Si on ne peut plus avoir confiance en personne, c'est dramatique."

"C'est un fait de société qui se renouvelle un peu trop souvent"

Nathalie a déjà constaté une hausse de l'insécurité ces derniers temps. Mais ce qui l'inquiète le plus est la présence des dealers de plus en plus nombreux selon elle. "À part de la petite délinquance, on n'a jamais eu de gros soucis. Je n'ai jamais eu peur mais là, malheureusement, c'est un fait de société qui se renouvelle un peu trop souvent", déplore-t-elle.

Selon le dernier bilan de la gendarmerie, les actes de délinquance à Aurillac sont en hausse de 22% sur un an. Fin septembre 2023, le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publié le rapport définitif de l'insécurité et de la délinquance de 2022. D'après ces chiffres, la quasi-totalité des indicateurs de la délinquance enregistrée en France est en hausse en 2022 par rapport à l’année précédente.