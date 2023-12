Ce dimanche, la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé a annoncé la mise en place de "travaux d'intérêt général pour les parents défaillants", plus de cinq mois après les émeutes urbaines déclenchées à la suite de la mort de Nahel à Nanterre. Une proposition qui a été débattue lundi dans l'émission Pascal Praud et vous, entre Maud Bregeon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine et favorable à la mesure, et Aliou, auditeur d'Europe 1 qui y voit "une fausse bonne idée".