Nice au Patrimoine mondial de l'Unesco : ce que cette distinction a changé pour Le Havre

INTERVIEW

Nice est entrée mardi au Patrimoine mondial de l'Unesco, mais que change une telle distinction pour une ville ? Inscrite au Patrimoine mondial depuis 2005, la ville normande du Havre en sait quelque chose. Invité d'Europe 1, mercredi, Éric Baudet, directeur de communication de l'Office de tourisme du Havre, raconte que cela a avant tout contribué à améliorer la fréquentation de la ville, sur laquelle les touristes portent un nouveau regard.

Du succès après un "déficit d'image"

"Nous souffrions d'un déficit d'image", explique Éric Baudet, évoquant l'image du Havre, lourdement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, à la suite de sa reconstruction par Auguste Perret. Cette reconstruction était "basée sur le béton qu'il appelait la pierre du 20e siècle et a provoqué un étonnement général, y compris des médias", poursuit-il. Un matériau qui a intrigué, poussant un certain nombre de personnes à se rendre au Havre pour voir ce qui pouvait bien justifier son inscription au Patrimoine mondial. "On a eu un effet très important avec, de surcroît, le succès d'un appartement témoin qui explique ce qu'est la reconstruction, les valeurs, l'urbanisme, et qui montre que le béton de Perret n'est pas un béton gris, mais un béton qui joue totalement avec la lumière."

Des visiteurs plus internationaux

De manière générale, l'inscription à l'Unesco permet aussi d'attirer une clientèle plus internationale. En témoigne l'exemple d'Avignon, où les Japonais et les Américains sont désormais très présents. Au Havre, "on a peut-être moins la partie asiatique touristique, mais on a énormément de personnes au niveau européen", affirme Éric Baudet. Par ailleurs, ajoute-t-il, "des organisateurs font des tours Unesco : vous achetez un voyage et vous faites la tournée des sites Unesco français". Des tours Unesco qui passent donc par Le Havre… et qui devront désormais ajouter une escale à Nice.