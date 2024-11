Vigilance orange pluie-inondation sur la Haute-Corse samedi

La Haute-Corse sera placée en vigilance orange pluie-inondation samedi après-midi, annonce Météo-France dans son dernier bulletin. Cette alerte orange, accompagnée d'une vigilance jaune orages, sera en vigueur à partir de 15h jusqu'à dimanche matin.

Des pluies "temporairement fortes et orageuses"

Des pluies "temporairement fortes et orageuses" sont attendues sur la façade Est de la Corse, principalement en Haute-Corse, indique Météo-France qui précise que "les intensités pourront avoisiner par endroits 30 à 50 mm par heure, et les cumuls approcher 80 à 120 mm en trois à six heures". Sur l'ensemble de l'épisode, les cumuls "risquent d'atteindre ponctuellement 150 mm, voire un peu plus".

Cinq autres départements du sud de la France -Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Landes, Pyrénées-Atlantiques et Var- sont en vigilance jaune orages.