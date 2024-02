Attention aux madeleines, aux brioches ou aux viennoiseries industrielles qui contiennent des additifs qui peuvent être dangereux pour la santé. Appelés émulsifiants, ils ont pour rôle de rendre les viennoiseries plus belles et plus moelleuses, mais ils augmentent aussi le risque de développer des cancers, comme le révèle une étude menée sur 90.000 participants.

Tous les profils concernés

S'il est écrit sur l'étiquette d'un produit au supermarché les codes E471 et E407, méfiez-vous. Ces deux émulsifiants lissent l'apparence et la texture des produits ultra-transformés comme des crèmes glacées plus crémeuses et des viennoiseries plus aérées. Mais il semblerait que plus on en consomme, plus les risques de développer un cancer augmentent, explique Mathilde Touvier, directrice de l'étude. "Quel que soit le profil des participants, en termes d'âge, de statut socioéconomique, de consommation de tabac, d'alcool ou autre, les personnes qui avaient des consommations plus élevées de certains émulsifiants avaient des risques de cancer plus importants. Cancer au global et puis cancer du sein et/ou de la prostate", explique-t-elle.

Par exemple, les hommes qui raffolent de biscuits industriels auraient deux fois plus de risques de développer un cancer de la prostate. D'autres études montrent par ailleurs que ces émulsifiants pourraient provoquer des inflammations qui, à long terme, augmenteraient les risques de développer un cancer ou une maladie cardiovasculaire.