Victime du Mediator, il a refusé l'indemnisation : "L'offre qu'on m'a faite était ridicule"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Il fait partie des 3.600 personnes, en France, à avoir reçu une offre des laboratoires Servier. Mais si plus de 115 millions d'euros ont déjà été versés aux victimes du Mediator, Gaétan Regnard, lui, refuse pour l'instant d'être indemnisé. "La proposition qu'on m'a faite était ridicule", clame-t-il sur Europe 1, mercredi.

Handicapé à 25%

"J'ai pris du Mediator presque six ans, de 2004 à 2009", raconte-t-il. Le médicament lui a provoqué un souffle au cœur, et il a été opéré en 2015 de la valve aortique. Aujourd'hui, il est handicapé à 25%. "Je marche difficilement, parce que je suis toujours essoufflé, j'ai des contraintes par rapport au traitement à vie que l'on est obligé de prendre, des prises de sang toutes les trois ou quatre semaines, des régimes à faire parce qu'on n'a plus le droit de manger certains produits, il faut que je fasse attention à ne pas prendre de coups ou de coupures, parce que je risque de faire une hémorragie…", énumère-t-il au micro de François Clauss.

>> De 17h à 20h, c'est le grand journal du soir avec François Clauss sur Europe 1. Retrouvez le replay ici

"50.000 ou 60.000 euros, je serais content"

En tenant compte de cet état de santé, un expert a estimé son indemnisation à 52.000 euros. Servier lui en propose 42.000, en échange de l’arrêt des poursuites judiciaires. "50.000 ou 60.000 euros, je serais content", reconnaît Gaétan Regnard, qui, "personnellement, ne voulait pas [s]'arrêter". "Je veux que les laboratoires Servier soient reconnus coupables de ce qu'ils ont fait. Ils ont vendu le Mediator pendant 35 ans, alors que c'était reconnu que c'était néfaste !", souligne le plaignant.

Selon une expertise judiciaire, le médicament pourrait être responsable à long terme de 2.100 décès en France. Le procès est prévu pour le mois de septembre, et devrait durer plusieurs mois. De nombreuses victimes semblent en effet déterminées à aller jusqu'au bout.