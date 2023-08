Viande : les Français consomment moins en boucherie mais plus au restaurant

85,2 kilos, c'est la quantité moyenne de viande consommée par chaque Français en 2022. Une augmentation de 0,8% sur un an et de 1,2% sur deux ans, selon une étude du ministère de l’agriculture et de France AgriMer. Mais cette hausse de la consommation s’accompagne d’une baisse des achats de viande en supermarché et en boucherie.

Les Français favorisent les viandes moins coûteuses

On mange plus de viande mais on la cuisine moins ! Les Français désertent quelques peu les boucheries puisque les achats par les ménages de porc, bœuf ou agneau ont diminué de 4,2%. La volaille, elle, chute de 5,6%. Il faut dire que l’inflation sur la viande a dépassé les 6% sur un an et quitte à se faire plaisir, les Français font le choix de consommer de plus en plus hors de leur domicile, à la cantine, au restaurant, ou encore au fast food. "Sur 2022 comme sur 2021, c'est un peu un retour à la normale : c'était la sortie du COVID et puis c'est le contexte inflationniste qui pèse sur les arbitrages entre viandes mais qui n'ont pas conduit globalement à une baisse de la consommation de viande", explique Gérard Thomas du service statistique du ministère de l'agriculture.

Autre arbitrage : les Français favorisent des viandes moins coûteuses et la consommation de bœuf s’en ressent. Pour la première fois, en 2022, les Français ont consommé plus de poulet que de bœuf. Et le porc reste logiquement en tête, puisqu'il représente près de 38% de la viande consommée dans l'Hexagone.