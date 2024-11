Vent violent : six départements du centre-est en vigilance orange lundi

Météo-France a placé, à partir de lundi matin, six départements du centre-est du pays en vigilance orange pour "vent violent", à l'instar du département des Pyrénées-Atlantiques depuis dimanche matin. Les départements concernés, qui seront affectés de minuit à 16h, sont le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, l'Allier, la Loire, la Haute-Loire et le Rhône.

Des vents "jusqu'au sud du Lyonnais et à la vallée du Gier"

"Dans la nuit de dimanche à lundi, alors qu'il reste fort sur les crêtes pyrénéennes, le vent du sud se renforce sur le Massif central (rafales de 90 à 100 km/h, voire 110 km/h en Haute-Loire secteur d'Yssingeaux notamment)", explique dimanche un bulletin de Météo-France. "Ces vents forts s'étendent jusqu'au sud du Lyonnais et à la vallée du Gier lundi matin, avec des rafales atteignant 100 à 110 km/h", voire 120 km/h localementé, prévient l'organisme.

Mais ces vents doivent faiblir en matinée sur les Pyrénées, en début d'après-midi sur le Massif central et un peu plus tard entre Saint-Etienne et Lyon, selon Météo-France. En outre, lundi, 55 départements seront placés en vigilance jaune pour cet épisode venteux, contre 63 dimanche. Samedi, Météo-France a placé à partir de dimanche matin et normalement jusqu'à 18H les Pyrénées-Atlantiques en vigilance orange. Cette zone est affectée par le passage de la dépression Bert plus au nord.

Fortes rafales de 100-110 km/h, possiblement 120km/h sur la côte basque

"Une incertitude persiste sur le relief des Pyrénées-Atlantiques avec une reprise d'un vent fort de secteur sud en cours de nuit de dimanche à lundi. Ainsi, la vigilance orange pourrait être prolongée sur les Pyrénées-Atlantiques", nuance un dernier bulletin. Il est prévu des fortes rafales de 100-110 km/h, possiblement 120km/h sur la côte basque.

La tempête Bert s'est abattue samedi sur le Royaume-Uni et l'Irlande, avec des vents violents, des fortes pluies et d'importantes chutes de neige, perturbant les transports et privant des dizaines de milliers de foyers d'électricité.