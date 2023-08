Vendanges : en Alsace, une plateforme spécifique facilite le recrutement des saisonniers

Les vendanges viennent de débuter dans le sud de la France et ce sera bientôt dans tout le territoire français que le raisin sera récolté. Alors que les premiers coups de sécateurs sont donnés, les viticulteurs sont toujours en quête de main-d'œuvre estivale. Au total, plus de 300.000 personnes sont recherchées dans l'ensemble du pays et la tâche s'annonce compliquée au vu de la pénurie de travailleurs saisonniers. Pour faciliter les candidatures, une plateforme spécifique a été lancée en Alsace.

Des demandes centralisées par Pôle emploi

"Alsace vendanges, bonjour ?". Dans la région alsacienne, Mickaël et ses collègues réceptionnent tous les jours des dizaines d'appels de candidats potentiels aux vendanges. Grâce à une carte affichée sur leur écran d'ordinateur, ils repèrent les domaines les plus proches géographiquement du lieu de vie du futur vendangeur pour faciliter le déroulement de la mission.

Grâce à ce service de mise en relation entre vendangeurs et viticulteurs, plus besoin pour les saisonniers d'appeler individuellement chaque domaine puisque les agents Pôle emploi centralisent toutes les demandes. Un atout également pour les viticulteurs qui peinent à trouver des saisonniers cette année. "Vu que nous sommes en situation de plein emploi, on a un taux de chômage de 5,3%, forcément il y a moins de monde sur le marché du travail que l'année dernière", explique Chloé Moreau, responsable de l'agence Pole emploi de Colmar.

Les viticulteurs sont invités à fournir des précisions sur la mission, à savoir par exemple s'ils fournissent le repas aux vendangeurs. "Certains font du ramassage également pour les emmener dans leurs différents vignobles. On essaye de promouvoir tous les petits plus qui vont faire la différence", ajoute-t-elle. En 2022, ce sont plus de 2.600 emplois saisonniers qui ont été pourvus grâce à Alsace Vendanges.