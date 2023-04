Pôle emploi deviendra France Travail : que cache ce changement de nom ?

C'était un souhait d'Emmanuel Macron : changer le nom de Pôle emploi. D'ici 2027, l'établissement public changera de nom, pour se renommer France Travail. Sur le papier, l'objectif est de mieux coordonner les acteurs de l'emploi. Mais quel est l'objectif de ce changement de nom ?

Pour mieux mettre en relation les chômeurs et les entreprises, ce nouveau Pôle emploi rendra obligatoire l'inscription, lorsqu'un Français sera en recherche d'emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Chaque entreprise et chaque demandeur d'emploi ne communiquera plus qu'avec un seul conseiller, afin de simplifier le suivi des dossiers, assure-t-on au gouvernement.

Cher changement de nom

Pour tenir cette promesse, les effectifs vont être renforcés, ce qui explique le coût de la transformation de Pôle emploi en France Travail. Selon le rapport paru ce mercredi, ces modifications coûteront entre 2,3 et 2,7 milliards d'euros d'ici à 2026.

Le projet de loi prévoit aussi les fameuses contreparties au RSA. Désormais, les 3,9 millions de bénéficiaires devront consacrer 15 à 20 heures par semaine à une activité en association ou en entreprise. De cette façon, le gouvernement espère atteindre le plein emploi, passer sous 5% de chômage en 2027, contre plus de 7% aujourd'hui.