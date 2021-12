Vélos : vers des ruptures de stocks avant Noël ?

Malgré la crise des matières premières, l'augmentation très nette des prix du transport maritime, comme dans beaucoup d'autres secteurs, la pénurie de ces derniers mois semble, malgré tout, se résorber. Et ce, pour le plus grand bonheur des consommateurs. Mais il y a un autre paramètre que les fans de deux-roues n'avaient pas anticipé : l'engouement retrouvé autour des vélos, qu'ils soient manuels ou électriques. Une situation qui a tendu le marché, les usines ne pouvant en fabriquer plus. Mais rassurez-vous, il y aura assez de vélos à Noël. "10.000 arrivent chaque jour sur le marché", explique André Ghestem, Président de la commission cycle de l'Union Sport et Cycle et également PDG de Shimano France.

"On ne peut plus parler de pénurie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de tension dans l'approvisionnement parce que si demain matin, vous dites 'je souhaite un vélo de tel modèle, telle marque, telle taille ou telle couleur', alors là je ne sais pas. Peut-être que vous aurez encore un délai qui peut être de 3 à 6 mois. Mais si vous dites je cherche un vélo pour tel usage, vous allez en trouver un".

"On a rapatrié la production en Europe"

Tout n'est pas encore totalement réglé sur la chaîne d'approvisionnement. Et pour accélérer un retour à la normale, certaines entreprises ont évolué. C'est le cas du groupe Léon Cycles, qui a relocalisé sa production, précise son directeur France Alban Varin.

"Avant, on avait des partenaires qui pouvaient se trouver en Asie, notamment en Corée ou encore au Vietnam. Et en fait, aujourd'hui, on a rapatrié l'ensemble de la production et de l'assemblage sur le territoire européen, que ce soit en France ou dans les pays d'Europe de l'Est. Ce qui nous permet aujourd'hui d'être beaucoup plus réactifs et de gagner énormément de temps sur la partie transport". Gagner du temps, donc, et être à l'heure pour ceux qui espèrent un vélo au pied du sapin.