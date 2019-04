Var : un village envahi par des touristes à cause de photos publiées sur Facebook

Bruit, encombrement des routes, déchets... Les habitants de Nans-les-Pins, dans le Var, n'en peuvent plus des touristes qui viennent voir les sources de l'Huveaune immortalisées par une série de photos sur Facebook, rapporte Le Parisien mardi. La maire a pris un arrêté municipal et demandé le renfort de gardes nature.

Un débarquement de touristes indélicats. Deux semaines plus tôt, un photographe avait immortalisé cette réserve biologique domaniale pour la répertorier sur la page Facebook "Bienvenue à Marseille". Un hommage qui a rapidement fait le tour du web, au grand désarroi des 4.200 habitants.

Dès le week-end dernier, quelque 250 voitures ont encombré la petite route qui mène aux sources. En plus de parfois se baigner dans le bassin malgré l'interdiction pour préserver un écosystème fragile, les touristes indélicats ont laissé des détritus sur les chemins bordant la rivière et bloqué le passage pour d'éventuels secours et se sont stationnés dans le parc naturel régional.

Des dispositions municipales. Pour protéger les sources jusque-là connues seulement des locaux, la maire de Nans-les-Pins a fait placarder l'arrêté municipal interdisant le stationnement le long des pistes d'accès et a demandé à la sous-préfecture de Draguignan des renforts de gardes nature pour la saison à venir. Six écogardes devraient bientôt être dépêchés, selon Le Parisien.