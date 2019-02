Var : un loup au "comportement agressif" abattu près d'un camping

Un loup "au comportement agressif" qui rôdait sur un camping à Bormes-les-Mimosas, dans le Var, a été abattu jeudi par la gendarmerie, a annoncé la préfecture du Var dans un communiqué. Le loup a été aperçu par une personne effectuant des travaux dans un camping. "Le comportement agressif" de l'animal l'a amenée à prendre la fuite, à se réfugier dans son véhicule et à contacter la gendarmerie", explique-t-elle.

"La patrouille dépêchée sur place et partie à la recherche de l'animal a également constaté son comportement agressif." "Les deux premiers tirs alors réalisés n'ont pas permis de toucher l'animal", précise la préfecture. Celui-ci s'est alors dirigé vers le centre-ville et à proximité d'un lotissement où il a été abattu vers 10 heures par deux nouveaux tirs. "L'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) a été immédiatement informé", ajoute la même source.

Le loup est naturellement revenu en France il y a presque 30 ans. Jadis présent partout en France avant d'en être éradiqué, le loup est revenu naturellement au début des années 1990, par l'Italie. Selon l'ONCFS, il est probable que l'effectif en sortie d'hiver 2018-19 dépasse les 500 loups, contre environ 430 à la fin de l'hiver précédent.