Vacances scolaires : premiers départs pour près d'un million de voyageurs

REPORTAGE

Les vacances scolaires débutent et près d'un million de voyageurs sont attendus ce week-end dans les gares. Ils ont échappé à une grève des cheminots et les trains circulent donc normalement. En Gare de Lyon, à Paris, les vacanciers étaient présents dès 6 heures ce samedi matin, tous prêts pour le grand départ. Europe 1 les a rencontrés.

L'occasion de "se retrouver"

Le train pour Bourg-Saint-Maurice vient de quitter la voie n°1 de la gare. A son bord, Charles est soulagé de la levée des grèves aujourd'hui. "C'est vrai que j'ai eu de la chance que mon train ne soit pas annulé. J'ai reçu un mail de confirmation il y a deux ou trois jours me disant qu'il était maintenu. Je suis en études en ce moment, j'ai pas mal de travail. Donc ca va faire une bonne bouffée d'air frais d'avoir des vacances et de prendre un peu l'air de la montagne", se réjouit-il.

Pour Charles, ce sera donc dans quelques heures. Mais Laurent, lui, attend toujours son train en direction du Var, dans le Sud. Et il sait déjà ce qu'il compte faire en arrivant. "Je vais aller voir la mer et profiter un peu du sable sur les pieds, du soleil sur la peau. Me balader en famille, se retrouver en fait", résume-t-il. "Je suis super content de pouvoir partir en vacances, surtout au soleil", assure-t-il encore. Avec du soleil en bord de mer ou en montagne, ces vacanciers ont en effet une belle fin d'année en perspective.