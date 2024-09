Vacances d'été : pour les commerçants de Cabourg, le bilan de la saison est mitigé

Sébastien tient un hôtel à la sortie de Cabourg. Pour lui, les demandes de réservations ont augmenté de 15 % par rapport à l'an dernier. Il estime que ce succès est dû à l'actualité de la région.

"Il y a eu pas mal d'événements comme la flamme olympique sur Cabourg, il y a eu les 80 ans du débarquement. Il y a toujours quelque chose à voir", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Sur la rue principale de la ville, les touristes se bousculent dans la chocolaterie d'Éric Roland. Le mois de juillet a été difficile mais l'affluence de vacanciers depuis trois semaines remonte le moral.

"La situation reste satisfaisante. Le panier moyen reste modeste entre 30 et 40 €. Les gens sont prudents, mais ça fait plaisir de voir des gens défiler dans Cabourg où il y a toujours une animation très attractive", détaille un commerçant.

Un été indien pour combler les pertes

Du côté des restaurateurs, le regain d'activité ne sauvera pas la saison. Le mauvais temps du début de l'été a plombé les finances de Ben : "Le beau temps est revenu au mois d'août mais quand on a pas le beau temps, les gens ne descendant pas et ne consomment pas. On va être à entre - 25 %-30 % par rapport à l'année dernière".

Le bilan est donc mitigé pour cette station balnéaire. Ben, ainsi que les autres commerçants espèrent un été indien pour combler les pertes.