EUROPE 1 ET VOUS - Les Français profitent du long week-end à Cabourg mais surveillent le porte-monnaie

Les hébergements affichent complets ou presque. En Normandie, à Cabourg, les Français profitent du week-end de l'Ascension pour passer quelques jours près de la plage en attendant les vacances d'été. Mais la fête est un peu gâchée par la hausse des prix qui oblige les touristes à faire attention à leur budget. Europe 1 s'est rendue sur place, à la rencontre des vacanciers venus en famille. La plupart font "un peu plus attention qu'avant" lors de leurs achats et les dépenses liées aux activités sur place.

>> A LIRE AUSSI - EUROPE 1 ET VOUS - Contre l’inflation, les Français plébiscitent les marques distributeurs

Restreindre les activités

"Une glace ou encore une gaufre... Au niveau des tarifs ça a beaucoup augmenté. Il y a un manège pas loin, il y a aussi la grande roue. Au lieu de dire toujours oui, maintenant on fait un petit peu gaffe", confie Arnaud, venu passer quelques jours à Cabourg avec ses deux enfants. Même constat pour Lauranne, une habituée des vacances dans la ville normande, avec son mari et son enfant âgé de quelques mois. "On fera peut-être un restaurant en moins. Ce qui est le plus dur, c'est l'essence par exemple, qui coûte assez cher".

De leur côté, les commerçants sont tout autant impactés par l'inflation. Vincent, patron d'une boutique de souvenirs, déplore la situation économique actuelle du tourisme : "Depuis le début de l'année, c'est une catastrophe. On sent bien que les gens sont freinés par l'argent et par l'augmentation. Effectivement le petit souvenir n'est pas prioritaire par rapport à la nourriture, à l'essence, etc". Seule satisfaction pour les professionnels : les touristes restent très nombreux, un bon indicateur tout de même pour les ventes de ce week-end de quatre jours.