«On plaint ceux qui subissent la canicule» : à Étretat, les touristes profitent de la fraicheur

La vague de chaleur continue de s'étendre en France. 18 départements sont en vigilance orange dans l'ouest du pays, du Finistère aux Hautes-Pyrénées. Difficile en ce moment de trouver un endroit au frais. Les touristes qui sont partis en Normandie semblent avoir fait le bon choix. Sur la plage de galets d'Étretat, c'est l'heure du pique-nique pour Corine et Élisabeth. Pas besoin de parasol : installées sur leur serviette en plein soleil, c'est pour elles la météo idéale. "Ni trop chaud, ni trop froid, c'est impeccable. On est super contentes du temps magnifique. On est trop bien par rapport à la canicule et on plaint ceux qui la subissent. Cette année, la Normandie c'est génial."

"Dans le Sud, c'est irrespirable"

Un vent marin rafraîchissant, une eau à 20 degrés. Ce climat normand, beaucoup de touristes viennent le chercher. Thomas et sa grand-mère Monique ont même écourté leurs vacances sur la Côte d'Azur. "On sent le soleil, mais le vent est frais quand même. On vient de passer deux semaines dans le Sud. On n'a pas eu un brin de fraîcheur, donc il vaut mieux respirer tout de même. Dans le Sud, c'est irrespirable", a souligné Thomas. "La fraîcheur, ça fait du bien. On peut se promener au moins", sourit sa grand-mère.

Et du côté des professionnels du tourisme, cette météo idéale fait des heureux. Valéry est plagiste, installé sur la promenade d'Étretat. "À l'intérieur des terres, les gens souffrent. Quand ils arrivent ici, ils sont bien parce qu'ils respirent. Ils cherchent un petit peu de vent, un air frais, ils font une petite randonnée, et ils prennent une glace en redescendant." Des glaces que les touristes dégustent le soir sur la promenade, une petite laine sur les épaules.