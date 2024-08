Vacances d'été : la circulation sera-t-elle difficile ce week-end ? Voici les prévisions de Bison Futé

Pour les Aoûtiens qui ne sont pas encore partis en vacances, ce week-end du 10-11 août signe peut-être le grand départ vers des horizons joyeux. Et cela se répercute sur le trafic routier. Selon les prévisions de Bison Futé, la journée de samedi est effectivement classée rouge partout en France dans le sens des départs.

#InfoTrafic#weekend 7 #vacances#été#JOParis

Rappel : N118 partiellement fermée entre le 10 et le 11/08

Samedi 10/08 classé rouge niveau national sens des départs

Circulation très difficile et difficile les autres jours dans les 2 sens

Il sera plus opportun pour les automobilistes de partir dès le vendredi, car la circulation sera globalement fluide dans l'Hexagone, à l'exception du quart nord-ouest placé en jaune, soit en circulation difficile. Enfin, le dimanche 11 août est classé rouge en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.

Trafic dense en Ile-de-France dans le sens des retours

Du côté des retours, le trafic sera fluide vendredi, avec simplement une circulation jugée plus difficile en Ile-de-France et sur le pourtour méditerranéen. Samedi, Bison Futé voit rouge uniquement en région parisienne, et jaune partout ailleurs, tandis que la journée de dimanche sera globalement verte, avec toujours un trafic très dense autour de Paris.