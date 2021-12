Vacances de Noël : au Val d'Allos, les skieurs heureux de retrouver les pistes

REPORTAGE

Les vacances de Noël démarrent cette semaine et la saison hivernale aussi dans les stations de ski. Au Val d’Allos, dans les Alpes-de-Haute-Provence, les amoureux des sports d'hiver peuvent profiter de deux domaines skiables et de 180 kilomètres de pistes, à 2h30 de Marseille et Nice. Mais il n'y a pas que les skieurs qui ont retrouvé le sourire.

"On préfère la liberté qu'on avait avant"

Jean-Luc, un commerçant qui loue du matériel pour les amateurs de neige, est heureux de voir les clients franchir à nouveau la porte de son magasin. "C'est vrai qu'on s'est senti un peu un peu isolé dans les montagnes, même si les aides nous ont quand même permis de passer le plus dur. On est heureux de revoir une saison normale et de recommencer à travailler normalement", affirme-t-il au micro d'Europe 1.

Ces prochaines semaines, les skieurs devraient être de plus en plus nombreux sur les pistes. Alain, venu de Fréjus en famille, fait partie des vacanciers chanceux. "Ma femme n'a pas sa deuxième dose de vaccin, donc on a été obligés de faire un pass tous les jours", explique-t-il, puisqu'il est impossible d'utiliser les remontées mécaniques sans pass sanitaire. Le masque, aussi, est obligatoire dans les fils d’attentes et dans les cabines qui mènent vers les cimes. "C'est contraignant", ajoute le père de famille. "Pour le restaurant, sortir, c'est embêtant. On préfère la liberté qu'on avait avant."

Des réservations presque complètes

Ludo, un Marseillais qui dévalait les pentes cette fin de semaine, a prévu de revenir en famille pour fêter la nouvelle année. "J'ai eu une des semaines les plus chargées avec les deux semaines de février de la zone, à Marseille. Mais c'est bien parce qu'il y a certes du monde sur les pistes, mais au moins, il y a de l'ambiance et des animations, même s'il y a des petites contraintes sanitaires. Mais il y a de la neige. C'est parfait. Rien à voir avec l'année dernière."

Les réservations sont déjà plutôt bonnes pour les stations avec, pour la semaine du Nouvel An, un taux de remplissage proche des 90%. Pour Noël, le taux descend à 70%.