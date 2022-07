Sport en vacances : quels accessoires peut-on emmener dans sa valise ?

Emmener du matériel sportif en vacances sans s'encombrer. Une équation a priori difficile, mais qu'il est possible de résoudre. Ce vendredi, dans l'émission Bienfait pour vous sur Europe 1, le chroniqueur sportif Akim Ben Mzakar dresse un top 3 des objets facilement transportables et qui offrent la possibilité de s'entretenir sur son lieu de villégiature.

En premier lieu, Akim Ben Mzakar évoque le TRX. Ce sont ces sangles de suspension qu'il est possible d'accrocher un peu partout, autour d'un arbre ou au-dessus d'une porte. "Avec votre poids de corps, vous allez pouvoir effectuer des tractions, travailler vos abdos, vos fessiers, le dos, bref toutes les parties du corps", développe-t-il.

Des bandes de résistance pour remplacer les haltères

Un objet d'à peine 400 grammes et très peu volumineux qui saura se faire discret dans une valise chargée. Le prix est également attractif puisqu'il démarre à 19,90 euros seulement. "Pour les professionnels et les plus aguerris, ça peut monter jusqu'à 200 euros", concède toutefois Akim Ben Mzakar.

Place ensuite aux bandes de résistance. Elles permettent, en quelque sorte, de remplacer les haltères. "Vous allez tout simplement créer une résistance avec cette corde. Il y a plusieurs crochets à l'intérieur et il faut positionner votre main, vos pieds, peu importe", décrit-il. De quoi muscler biceps, triceps, mais aussi cuisses et mollets. "Avec une bande, vous pouvez choisir plusieurs résistances. Et en fonction du coloris que vous allez choisir, vous allez augmenter la résistance", explique Akim Ben Mzakar. En termes de prix, cet accessoire débute à 5 euros, mais dépasse rarement la vingtaine d'euros, y compris pour la résistance la plus élevée.

La traditionnelle corde à sauter

Enfin, le troisième objet est certainement le plus connu. Il s'agit, tout simplement, de la bonne vieille corde à sauter, plébiscitée par les enfants, mais qui s'avère diablement efficace, y compris pour les adultes. "C'est très complet. Quoi de mieux que la corde à sauter pour travailler le cardio ?", interroge Akim Ben Mzakar. Le chroniqueur suggère même sa version "lestée". "C'est une corde à sauter qui fait quatre, cinq, six kilos. C'est un peu plus lourd, effectivement, mais ça va solliciter encore un peu plus vos épaules et votre cardio", argumente-t-il.

Reste à savoir comment l'utiliser efficacement. "L'idée c'est d'avoir les bras tendus et effectuer des jumps. Maintenant, il faut s'amuser et essayer de se créer des petites dynamiques. Vous pouvez vous dire par exemple 'je vais travailler sur un format de 20 secondes d'effort, 10 secondes de pause' et vous faites le format pendant par exemple quatre minutes", conseille Akim Ben Mzakar.

Et dans le cas où la valise déborderait déjà, faire du sport en vacances ne requiert parfois aucun équipement. "Tout est prétexte à faire du sport : un banc, des marches, la mer. Vous pouvez aussi faire des phases de sprint sur le sable (...) donc vous avez vraiment tout pour travailler", fait remarquer le chroniqueur. Désormais, il n'y a plus qu'à.