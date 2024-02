Uniforme à l'école : certaines villes renoncent, Béziers lance son expérimentation

Ce jeudi devait marquer la fin de l'appel à la manifestation d'intérêt pour les demandes d'expérimentation de l'uniforme de la part des collectivités. Finalement, il n'y aura plus de date butoir : les communes, départements, régions peuvent encore se manifester. Peut-être en raison d'un trop faible nombre de candidatures ? C'est néanmoins l'occasion de se demander où en sont les collectivités dans leurs démarches d'expérimentation. Pour tester la "tenue unique", composée de polos blancs ou gris, pulls bleu marine et pantalon gris, qui portera donc cet uniforme ?

"Le lundi 26 février, 732 enfants seront en uniforme" à Béziers

La commune la plus avancée, celle qui a validé toutes les étapes pour instaurer cet uniforme, est Béziers. "On avait décidé, avec le ministère, de choisir quatre écoles. Une a refusé, à une voix près mais ensuite, on a eu aucun problème. Le lundi 26 février, 732 enfants seront en uniforme. Les enfants sont choisis, le règlement intérieur des écoles a été changé pour pouvoir exiger une tenue identique pour tout le monde, tout est prêt", explique le maire de la ville, Robert Ménard.

La ville de Puteaux, en région parisienne, serait, elle aussi, en bonne voie pour habiller ses écoliers d'ici fin février. Parmi les autres collectivités candidates, soit une centaine d’établissements concernés, certaines ont renoncé comme en Bretagne, dans la Sarthe ou dans les Bouches-du-Rhône, en raison de l'opposition de parents, d'élèves ou d'enseignants puisque leurs votes comptent pour instaurer cette tenue.

Dans le reste de la France, comme à Nice, Troyes, Reims ou en Auvergne-Rhône-Alpes, les concertations sont toujours en cours.