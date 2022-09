Une start-up a trouvé une solution pour remplacer l'utilisation des pesticides sur les vignes

Ce vendredi a lieu la quatrième édition du forum dédié à la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au musée des impressionnistes de Giverny. Une RSE que l'on retrouve avec la start-up "UV Boosting" qui développe une solution pour limiter l'usage des pesticides. Des ultraviolets sont utilisés à la place des produits chimiques pour stimuler les défenses immunitaires des plantes. Europe 1 s'est rendue dans les vignes de l'entreprise pour une démonstration.

Une solution écologique et économique

"Là, on arrive dans la serre où il y a de jeunes pieds de vigne qui sont plantés.", explique le dirigeant. Ces pieds de vigne rangés au carré dans des grands bacs de terre, Baptiste Rouanet et ses 20 salariés en prennent soin tous les jours, sous une serre où la température atteint 30 degrés. Ce jour-là, ils testent de nouveaux prototypes. "On fixe des panneaux UV sur une structure elle-même rattachée au tracteur du vigneron. Et ce panneau UV va s'allumer grâce à l'énergie du tracteur. Ce sont ces UV qui vont stimuler les défenses de la plante, la rendant plus résistante face à tout un tas d'agresseurs."

Selon lui, rendre la plante plus résistante est une solution écologique qui réduit de 50% l'usage de produits phytosanitaires et qui permet "aux domaines viticoles de continuer à produire du raisin et du vin dans le respect de l'environnement et dans des normes environnementales plus fortes." Mais qui a également des avantages économiques. "Pour tous les domaines qui sont déjà en agriculture biologique ou qui réfléchissent à une transition, généralement, cette transition s'accompagne d'une perte de rendement parce que la protection est moins forte qu'avec des produits chimiques conventionnels, et donc nous permet d'atténuer fortement les pertes de rendement", souligne Baptiste Rouanet.

En stimulant les défenses immunitaires des vignes, les UV aideraient aussi à mieux les protéger contre le gel. Une nouvelle économie potentielle de produits chimiques alors que la viticulture consomme 20% des pesticides utilisés dans l'agriculture française.