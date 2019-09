Une relation entre un patient et un médecin est "presque une histoire d'amour", avance Stéphanie Fugain

INTERVIEW

Elle tente de briser la carapace des professionnels de médecine pour montrer l'humanité qui se cache derrière. Dans son dernier livre "Derrière la blouse blanche", aux éditions Flammarion, Stéphanie Fugain a recueilli 14 témoignages de médecins, infirmiers et anesthésistes qui accompagnent les familles dans les longues maladies. Au micro de Wendy Bouchard samedi, la fondatrice de l'association Laurette Fugain, qui a elle-même vu sa fille mourir d'une leucémie à 22 ans, revient sur l'objectif premier de son ouvrage : "Les faire découvrir autrement".

"Sans connivence, ça ne pourra pas marcher aussi bien"

"Quand on arrive dans un couloir d'hôpital, tout est froid, glacial, ça heurte. Et on ne se rend pas forcément compte que ce lieu va devenir notre maison et les personnes qui travaillent là, notre famille", avance l'ex-femme de Michel Fugain. "On a vraiment intérêt à se laisser faire par ce phénomène parce qu'il y a un vrai jeu entre les soignants et les patients : les premiers ont besoin d'une proximité, et les autres d'avoir confiance. Dans le cas d'une maladie longue et difficile, s'il n'y a pas de connivence, de petits coups d'amour entre les deux, ça ne pourra pas marcher aussi bien".

"Un moteur entre le soignant le patient"

Si elle reconnaît avoir elle-même été au départ blessée par la fermeté du corps médical, elle a réussi "à aller au fond de leur cœur pour essayer de les comprendre". "Depuis 17 ans que je vis ce combat [avec sa fondation, ndlr] j'ai appris à décoder tous ces longs silences et ces regards interminables", ajoute-t-elle, avant de résumer : "Je souhaite que ce livre apporte une meilleure connaissance des personnes qui sont en face."

C'est là l'autre message du livre de Stéphanie Fugain, comprendre qu'un médecin ou un infirmier est aussi le récipiendaire des états d'âme de leurs patients, et l'accepter. Comme beaucoup de patients avant elle Laurette, la fille de Stéphanie Fugain, s'est confiée à ses médecins, leur disant des choses que sa mère ignorait. Si Stéphanie Fugain a eu du mal, dans un premier temps, avec cette réalité, maintenant elle l'a comprend et l'encourage : "Il faut laisser cette connivence, parce que c'est un moteur entre le soignant et le patient. Il faut en rester à l'extérieur, c'est leur histoire, presque une histoire d'amour".