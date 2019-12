Une recette festive pour le réveillon du Nouvel an ? "Le poulet rôti à la bière brune et au miel !"

INTERVIEW

Son dernier ouvrage promet "1.000 recettes et autres histoires de poulets". Mais Mireille Sanchez l'assure, "il y en a encore plus que cela". L'auteure du Poulet Voyageur voue un véritable culte à cet animal. Et elle reconnait que c'est sa curiosité qui l'a amené un jour à se pencher sur son histoire. "Des amis m'ont demandé un jour d'où venait le poulet et je n'ai pas su répondre", raconte sur Europe 1, vendredi, Mireille Sanchez. "Dès le lendemain, j'ai cherché d'où venait cet animal étrange mais si savoureux."

Poulet rôti à la bière brune et au miel

Des recherches qui ont mené Mireille Sanchez sur la route du poulet à travers le monde. De ce voyage, elle en a gardé des recettes parfois surprenantes, mais qui pourraient faire un tabac sur la table du réveillon du Nouvel an. La plus festive à ses yeux vient d'Irlande : "le poulet rôti à la bière brune et au miel". "Cela ne demande aucune préparation", promet-elle. "Il suffit de mélanger 40 centilitres de bière avec 10 à 20 centilitres de miel liquide et de badigeonner toutes les dix à quinze minutes son poulet, placé dans un four à 180°." Avec ce mélange, "le poulet va ainsi bien s’imprégner de tous ces parfums". Mireille Sanchez jure que le résultat sera aussi alléchant visuellement que bon. "Cela va rendre la peau du poulet croustillante, caramélisée, avec une chair savoureuse. C'est un régal."

Le poulet est un animal qui "fascine" Mireille Sanchez, et qui n'a pas besoin de choses superflues pour être magnifié. Oubliez par exemple l'astuce du petit suisse pour rendre sa chair plus tendre. "Ce n'est pas nécessaire avec un bon poulet fermier d'un producteur local. Si c'est un bon poulet, laissons-le tel quel !", préconise-t-elle. Mais ses recherches ne se sont pas arrêtées là. Mireille Sanchez s'est aussi intéressée à l'histoire de l'animal. "C'est un dinosaure à l'origine, avec des dents", glisse-t-elle dans un sourire, avant de finir par une révélation. "Et si on va à la page 74 de mon livre, on va apprendre que, peut-être, il en a encore une."