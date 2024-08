Une pause toutes les deux heures, tenir sa droite, s'hydrater... Ces conseils pour aborder le chassé-croisé en sérinité

Il n'y a pas qu'aux Jeux olympiques qu'il y a foule. Sur la route, les chassés-croisés vont bon train ces derniers week-ends. Et ce samedi, la rencontre entre les juillettistes et les aoutiens ne manquera pas de créer des bouchons. Dès ce vendredi, la circulation s'annonce difficile le long du pourtour méditerranéen, tandis que samedi s'annonce noir dans le sens du départ sur l'ensemble du pays, prévient Bison futé.

Si Bison Futé voit rouge et noir pour ce grand week-end de chassé-croisé, les automobilistes verront aussi sur la route du bleu, beaucoup de bleu, en arrivant proche de la Méditerranée. Alors, pour permettre à tous d'arriver à bon port, les gendarmes seront particulièrement mobilisés ce week-end. "On est très présents sur le terrain. On a ce devoir de protéger les populations qui viennent en vacances pour que les vacances se déroulent du mieux possible", assure le chef d'escadron, Fabrice Resneau, aux commandes de l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie du Var.

Respecter les distances de sécurité

"La route se partage, que ce soit sur autoroute comme sur réseau secondaire. On se doit de faire attention aux deux roues, notamment à l'approche des carrefours. Et on se doit aussi, quand on est en moto, de faire attention aux voitures", poursuit-il au micro d'Europe 1.

"On doit est particulièrement attentif à tout ce qui se passe autour de nous. Il suffit de respecter les distances de sécurité", conseille de son côté, Valérie Dupont, la responsable du département exploitation sécurité sur le réseau Vinci Autoroutes.

Ne pas oublier de s'hydrater

"Plus vous anticipez, plus vous minimisez le risque d'accident. Vous mettez votre clignotant quand vous dépassez ou que vous changez de file. En France, vous ne restez pas sur la voie du milieu parce que ça génère des comportements à risques, notamment lorsque des personnes vont vous doubler sur votre droite et que vous n'aurez potentiellement pas vue dans un angle mort", ajoute-t-elle.

Autre conseil faire une pause toutes les 2 heures et s'hydrater. D'autant qu'il va faire très chaud sur la route ce week-end, prévient Météo France.