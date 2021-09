"Le ciel est devenu blanc" : une météorite a traversé le ciel de la Bretagne dimanche soir

Un spectacle particulier a été observé dans le ciel de la Bretagne, ce dimanche, aux alentours de minuit. Une météorite a été aperçue en train de chuter au large du Finistère. Des scientifiques français ont confirmé lundi la présence d'une météore après de nombreux témoignages évoquant une "lumière comme en plein jour" suivie d'une "déflagration". Des images ont ainsi pu être captées par des caméras en Normandie et en Bretagne. Des dizaines de témoignages en France et dans le sud de l'Angleterre ont déjà été recueillis par Fripon, un réseau d'observation de ces phénomènes, ou postés sur les réseaux sociaux.

Il s'agirait d'une météorite. L'objet lumineux est en tout cas bien visible sur la webcam du port et du barrage d'Arzal (#Morbihan), près de #Vannes#Bretagnepic.twitter.com/nMyz53Nq3i — Nicolas Arzur (@NicolasArzur) September 5, 2021

Un zénith à Morlaix

"Je fermais mes volets pour aller me coucher et, d'un coup, le ciel qui était un peu orangé à cause des lumières est devenu tout blanc, comme si on avait plein d'éclairs en même temps", explique Amandine, une habitante de Brest jointe par Europe 1, témoin du phénomène. "En quelques secondes, le ciel est devenu comme en plein jour. C'est resté quelques secondes comme cela et après, le ciel est devenu exactement comme avant", a-t-elle poursuivi.

Selon sa trajectoire calculée à partir des caméras, "le météoroïde est venu du sud, a traversé la Cornouaille en passant au zénith de Morlaix pour finir sa course dans la Manche", a expliqué à l'AFP Priscilla Abraham, scientifique à l'Espace sciences de Rennes, en Ille-et-Vilaine, qui participe à ce projet de surveillance du ciel. Sa taille n'a pas été précisée dans l'immédiat.

"Un peu la fin du monde !"

"C'était flippant, on aurait pu croire que c'était un peu la fin du monde ! Heureusement, il ne s'est rien passé dans Brest-même. On a juste eu la lumière ou entendu des bruits. Mais c'était stylé !", sourit Amandine. Ces phénomènes d'étoiles filantes peuvent être observés toute l'année. Le réseau vigie-ciel, qui possède un compte Twitter, encourage les personnes qui ont assisté à ces phénomènes à remplir un questionnaire en déclarant ce qu'elles ont pu observer et en indiquant la direction et l'heure.