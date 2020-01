Une famille gagne 13 millions d'euros au Loto... en se trompant de chiffres

Une belle histoire pour commencer l'année. En Haute-Vienne, une famille a remporté la cagnotte exceptionnelle du Loto le 13 décembre dernier. Une chance d'autant plus incroyable, que cette victoire est née d'une erreur. Le père de famille, ayant l'habitude de jouer toujours les mêmes numéros dans sa grille de Loto, se trompe cette fois-ci. Il coche le 7 et le 9, en référence à des anniversaires de membres de sa famille, il choisit le 6 et le 8.

De grands projets à venir

Malgré l'erreur, la famille de joueurs réguliers décide de valider le ticket dans un bureau de tabac de la ville de Saint-Gence. Une étourderie qui lui permet de gagner 13 millions d’euros. La femme et les enfants ont donc déjà pardonné au père de s'être trompé sur les dates d'anniversaires. La fratrie, composée de dix personnes selon la Française des Jeux, a bien reçu son chèque. Souhaitant garder l’anonymat, elle aurait déjà de grands projets : des travaux dans leur maison, des voyages et la réalisation d’un projet professionnel.