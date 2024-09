Loto du patrimoine : à Dangeau, un ancien relais de poste retenu parmi les 100 sites de la Mission Bern

Les 100 sites retenus par la mission Patrimoine, qui seront mis en avant grâce au loto du patrimoine porté par Stéphane Bern, sont désormais connus. Grâce au bénéfice des tickets à gratter, mis en vente par la Française des Jeux, ils vont pouvoir bénéficier d'un soutien financier qui leur permettra de renaître. Parmi ces lieux, il y a des édifices religieux, des châteaux mais aussi des sites plus anodins qui ont une histoire. C'est le cas de l'ancien Relais de Poste Saint-Jacques à Dangeau en Eure-et-Loir.

Renforcer l'attractivité de la commune

Sur la place de l'église, la maison à colombages, repérable grâce à sa façade datant du Moyen Âge, est chargée d'histoire. Ancien relais de poste, elle a accueilli voyageurs et pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Arlette en est tombée amoureuse et l'a racheté avec son mari à la fin des années 70. "C'était un hôtel-restaurant au départ mais comme il fallait faire des travaux énormes, on s'est vraiment destinés à la restauration", indique-t-elle.

Mais ils se rendent compte très vite que toute la toiture de la bâtisse est à refaire. Impossible pour les finances du couple. "Subitement, avec mon mari, on s'est décidés. On a enlevé toutes les tuiles, on a mis des bâches", ajoute-t-elle. Des bâches moins esthétiques qui empêchent au lieu de rouvrir des chambres d'hôtel. Mais grâce à la mission Patrimoine, les travaux vont pouvoir débuter.

Gregory Faro sera le charpentier en charge du chantier. "C'était quelque chose qui gênait le visuel de la commune. C'est important que ça soit refait et que ça redonne un cachet au cœur du village", précise-t-il. Les travaux doivent débuter en mars prochain. Objectif : redonner à l'édifice toutes ses fonctions et renforcer l'attractivité touristique de la commune.