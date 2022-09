«Une activité extrêmement encadrée», la secrétaire générale de Danone se défend de puiser trop d'eau

Le groupe Danone, qui détient 26 marques d'eaux bien connues des Français - Évian, Volvic, Badoit entre autres - fait l'objet de critiques. Ses détracteurs estiment que le groupe a puisé une quantité astronomique d'eau cet été alors que l'Hexagone affrontait un épisode de sécheresse sans précédent. Des accusations dont s'est défendue Laurence Peyrault, secrétaire générale de Danone France, dans l'émission La France bouge.

"On a une obligation absolue et un engagement de ne jamais puiser plus d'eau que ces sources profondes nous donnent", assure-t-elle. Selon Laurence Peyrault, le groupe Danone doit observer des "quotas" de prélèvement qu'il s'efforce de respecter. "C'est une activité extrêmement encadrée par les autorités et c'est tant mieux", a-t-elle ajouté.

"Nous sommes restés en dessous de nos autorisations"

La secrétaire générale du groupe certifie que les températures caniculaires qui ont envahi le pays cet été n'a pas changé la donne. "Ce n'est pas parce que l'été a été particulièrement chaud que nous avons dépassé nos quotas. Au contraire, nous sommes restés en dessous de nos autorisations. C'est important puisque nous avons cette responsabilité de régénérer ce que la terre nous donne."

Laurence Peyrault estime d'ailleurs que les eaux profondes sont généralement protégées des épisodes de sécheresse. "Les eaux de surface, effectivement, se raréfient. On a un problème sur les eaux de surface quand il y a de la sécheresse alors que les eaux profondes ne sont pas directement touchées parce qu'elles sont régénérées l'hiver au moment des pluies". Tout en ajoutant que le groupe travaillait avec des hydrologues afin de se tenir informé du niveau de remplissage des sources profondes.

Enfin, concernant les restrictions d'eau mises en place par plusieurs préfets dès le mois d'avril, Laurence Peyrault assure que Danone y est assujetti comme tout un chacun : "Ça s'applique pour nous. Il y a deux seuils : sécheresse et grande sécheresse. Et donc là, nous sommes obligés de réduire de 5% à 10% nos prélèvements", éclaire-t-elle. Et de conclure en insistant tout de même sur l'importance de l'accès à l'eau. "C'est notre intérêt à tous", a-t-elle assuré.