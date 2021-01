Un SDF retrouve sa fille après 14 ans de séparation grâce à une commerçante de Gironde

C'est une très belle histoire qui a vu le jour grâce aux réseaux sociaux depuis une dizaine de jours. Vendredi 8 janvier, Christelle Quillet, commerçante à Lesparre-Médoc, un petit village de Gironde, rencontre par hasard Patrice Pérez, 64 ans, sans-abri depuis trente ans. L'homme croit qu’il se balade dans Bordeaux, alors qu'il tente de survivre dans la commune de la commerçante. "Après un échange cordial et une bonne année, il m’a confié qu’il avait passé la nuit dans le sas d’une banque du centre-ville", raconte Christelle au journal Sud Ouest.

Cagnotte Leetchi

Au fil de la conversation, la commerçante comprend la détresse de son interlocuteur et se démène pour lui trouver un hébergement. Sur Facebook, elle lance même une cagnotte Leetchi pour l'aider à financer une chambre d'hôtel. Résultat : 887 euros sont collectés assez rapidement. La cagnotte lui a permis de dormir quelques nuits dans un hôtel de Lesparre-Médoc, tandis que les services départementaux cherchent une solution pérenne pour loger Patrice. "Une coiffeuse lui a même coupé les cheveux et la barbe gratuitement", a précisé Christelle Quillet à France 3.

La belle histoire aurait pu s’arrêter là. Mais quelques jours plus tard, Christelle comprend que le SDF cherche à revoir sa fille dont il n’a plus de nouvelles depuis quatorze ans. Rebelote : la commerçante lance un nouveau message sur son compte Facebook. "Patrice recherche sa fille Aurore, aidez-nous !", écrit-elle.

"Beaucoup de choses à rattraper"

Le miracle survient en quelques heures seulement : Aurore est retrouvée. Elle aussi cherchait depuis des années celui qu'elle avait perdu de vue après avoir été placée en famille d'accueil. "J'avais appelé toutes les mairies mais je n'avais aucune réponse. J'étais très émue. J'étais une adolescente. Je suis une jeune femme. Il y a beaucoup de choses à rattraper", témoignait-elle avant de revoir son père.

Et c’est sur les réseaux sociaux qu’on apprend que les retrouvailles ont finalement eu lieu dimanche dernier. Patrice est parti à la rencontre de sa fille, accompagné de sa bienfaitrice Christelle, à Nancy. La femme au grand cœur s'est félicitée de ces retrouvailles : "Mission accomplie grâce à cette formidable chaîne, merci à tous !"