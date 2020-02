Un médicament pour soigner... les peines de coeur ?

LE BRIEF

Les jambes qui flagellent, l'estomac en vrac, les méninges sans dessus dessous... Ajoutez à cela de la culpabilité, des regrets, et de la tristesse, et vous obtenez le cocktail savoureux du chagrin d'amour. S'allonger dans le noir tout en se remémorant l'être aimé n'est pas forcément la meilleure solution, non. Pour nous aider à tourner la page, la médecine, encore une fois, vient à la rescousse, peut-on lire sur le site du magazine Néon.

Corriger les souvenirs pour les rendre plus apaisés

On y découvre les vertus insoupçonnées du Propanolol, un médicament contre l'hypertension et l'anxiété, qui se révèle efficace pour soigner nos peines de cœur. C'est la découverte d'un médecin de Montréal, Alain Brunet, qui travaille depuis quinze ans sur des thérapies pour soigner les traumatismes.

Son mode d'emploi est le suivant : vous avalez un comprimé une heure avant ces séances thérapeutiques dites de "reconsolidation". Vous écrivez tout ce qui vous pèse sur le cœur avant de le lire à voix haute. Le médicament va, comme par magie, corriger vos souvenirs, pour les rendre plus apaisés.

Des symptômes réduits jusqu'à 70%

Plusieurs études dans le monde ont prouvé l'efficacité de ce "Paracétamour", au Canada, aux Etats-Unis, au Népal ou encore en France. Les symptômes diminueraient de moitié chez 70% des patients après plusieurs semaines de traitement. Dans l’hexagone, quelque 200 médecins sont désormais formés à ce type de thérapie.