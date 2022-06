Un gant, un blouson... Le premier spationaute met aux enchères ses objets partis en orbite

C'était il y a 40 ans... Le 24 juin 1982, Jean-Loup Chrétien devenait le premier français à s'envoler dans l'espace. À l'époque pilote de chasse, il se lance en candidat libre dans les sélections avant d'être accepté, puis de décoller pour la mission PVH, "premier vol habité", dans la station russe Saliout 7. À 83 ans, cet infatigable passionné qui travaille toujours pour la Nasa a décidé de mettre aux enchères certains de ses objets spatiaux qui sont partis en orbite avec lui et qui, jusque-là, dormaient dans ses cartons. L'occasion pour lui de se replonger dans un souvenir gravé dans sa mémoire.

>> À ÉCOUTER - Le Français dans l'espace

S'offrir un morceau d'espace dans son salon

Car quatre décennies ont beau le séparer de son premier vol, Jean-Loup Chrétien s'en souvient comme si c'était hier : "Tous ces moments passés avec les collègues, l'arrivée en orbite, le début du vol en apesanteur, le tour de la terre en une heure et demie…", égrène-t-il au micro d'Europe 1.

Une mémoire intacte qu'il a choisi de transmettre par des objets : un gant de combinaison spatiale, un blouson, une montre ou encore un carnet d'équipage. Tous ont voyagé avec lui dans l'espace, alors pas question de les laisser à n'importe qui. "Je préfère savoir que ça part chez des collectionneurs, quand il y en a c'est assez réconfortant. J'ai assisté à des offres d'objets qui repartaient dans des cartons, et qui étaient oubliés", explique le spationaute.

Entre 20 euros et 15.000 euros

Autre objet mis aux enchères : un orgue miniature. Avant de rêver d'espace, Jean-Loup Chrétien se voyait organiste dans des cathédrales. En 1988, il décide pour son deuxième décollage d'emporter l'instrument avec lui pour conjuguer ses deux passions. "Ce petit instrument qui est allé là-haut, c'est un symbole. Ce n'était pas facile, je ne pouvais pas jouer grand-chose de sophistiqué. Donc j'ai improvisé sur le thème de When the Saints Go Marchin in" raconte-t-il.

Des objets estimés entre 20 euros et 15.000 euros pour les plus chers, qui seront mis aux enchères samedi 25 juin à l'hôtel Drouot de Paris. Quant aux bénéfices, Jean-Loup Chrétien compte les reverser aux secteurs de l'aéronautique dans le besoin.