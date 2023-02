Un Français remporte 102 millions d'euros à l'Euromillions : la France, pays le plus chanceux d'Europe ?

La France serait-elle le pays le plus chanceux d’Europe ? La française des jeux a annoncé hier qu’un Français avait remporté un jackpot de plus de 102 millions d’euros, soit le neuvième plus gros gain de l'histoire de l'Euromillions en France. Et depuis le début de l’année, la loterie nationale a déjà fait cinq nouveaux millionnaires, qui se sont partagés la coquette somme de 46 millions d’euros.

Six Français sur dix jouent une fois par an à la loterie

Une grille à 2,20 euros, 5 bons numéros, un numéro chance qui porte décidément bien son nom, et leur vie a tout simplement basculé. Un destin qui fait forcément rêver et pour gagner, il faut jouer, ce que les Français ont bien compris : ils sont six sur dix à tenter leur chance au moins une fois par an. Il faut dire que la Française des jeux met en place une stratégie promotionnelle extrêmement active : vendredi 13, Saint-Valentin, jour de Pâques… tout est prétexte au super-jackpot pour attirer toujours plus de joueurs.

Au début du mois, la FDJ a fait 25 nouveaux gagnants dans une opération nommée "une pluie de millionnaires". Le concept ? Faire gagner un million d’euros à 100 joueurs européens : la Française des jeux a indiqué qu’un gagnant ne s’était pas encore déclaré. Il habite dans le Nord et risque de perdre son précieux gain s’il ne se manifeste pas avant le 4 avril prochain.