Un danger sur les routes ? Les accidents de trottinettes en hausse de 30%

Amateurs de trottinettes, prudence ! Le Fonds de Garantie des Victimes, organisme qui indemnise les personnes dans des accidents dont le responsable n'est pas assuré, tire la sonnette d'alarme. Le nombre de cas de victimes d'accidents de trottinette a explosé de 30% l'an dernier pour les trottinettes électriques . Si cela reste tout de même marginal comparé aux accidents de voiture, Jules Rencki, le directeur général du Fonds, constate qu'il y a un gros manque d'information concernant ce moyen de locomotion de plus en plus populaire .

Des montants d'indemnisation "très importants"

En effet, certains utilisateurs pensent être couverts par la responsabilité civile de leur assurance habitation. Ce qui n'est pas toujours le cas et les conséquences peuvent être colossales. "En cas d'accident, nous sommes garantis, nous allons prendre en charge la victime, mais nous allons demander le remboursement au conducteur de la trottinette électrique et les indemnités peuvent représenter des montants très importants", confie Jules Rencki à Europe 1. "Dans la moitié des cas, les accidents causent des dommages corporels. On peut être dans des situations de victimes grièvement blessées, avec des montants d'indemnisation très importants qui peuvent dépasser plusieurs centaines de milliers d'euros."

Concernant les trottinettes en libre service, elles sont en principe assurées par le loueur, mais le Fonds de Garantie des Victimes conseille de bien le vérifier avant d'en faire usage.