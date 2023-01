«Un coup de poker !» : à Montélimar, ce jeune humoriste qui loue une salle de 1.500 places

Un look à la Kev Adams, son modèle, et des vannes de sa génération, sur les youtubeurs ou les influenceuses. Max's Evans, 22 ans, est un jeune humoriste ambitieux. Après seulement une poignée de spectacles dans des bars de la Drôme, il a décidé de voir très grand en louant pour samedi soir le Palais des congrès de Montélimar, qui dispose de 1.500 places. Une première pour cet artiste encore inconnu qui n'a jamais joué devant plus de 300 personnes.

Max's Adams jouera son spectacle samedi soir au Palais des congrès de Montélimar.

Crédits : Jean-Luc Boujon/Europe 1

"C'est la grande salle où Kev Adams, où Alban Ivanov a joué. C'est un coup de poker !", affirme Max's Evans au micro d'Europe 1, à quelques jours de ce grand rendez-vous. "Soit ça marche et ça plaît aux gens, soit ça ne marche pas et je dors dans une tente Quechua."

"Au minimum 10.000 euros pour les frais de base"

Ce jeune humoriste compte avant tout sur ses propres économies pour se voir en haut de l'affiche du Palais des congrès de Montélimar. "Il faut compter au minimum 10.000 euros pour les frais de base", souligne-t-il. "C'est vrai que c'est à coups d'économies, surtout quand on est jeune, c'est très compliqué de faire une demande de crédit", confie l'artiste, qui explique qu'une banque a tout de même accepter un prêt du jeune homme.

>> LIRE AUSSI - Humour : trois conseils pour faire de vous le futur prodige de la scène française

La préparation de ce rendez-vous est l'occasion pour l'humoriste de dresser deux catégories : "Il y a des gens qui vont investir dans l'immobilier ou autre. Moi, j'ai décidé d'investir sur ça pour que ça devienne mon métier et que ça puisse marcher."

Le soutien du maire de Montélimar

Le seul soutien dont a bénéficié Max's Evans est celui du maire de Montélimar, Julien Cornillet, qui a fait coller en ville des affiches pour son spectacle. "C'est ce côté entrepreneur et surtout cette audace qui m'a plu", indique-t-il au micro d'Europe 1. "Il est dynamique, et il met vraiment ses moyens financiers en jeu, donc c'est un vrai pari", remarque le maire.

Pour l'instant, 600 tickets ont été vendus sur les 1.500 disponibles. Il reste six jours à Max's Evans pour remplir sa première grande salle.