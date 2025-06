Pascal Praud et vous - Pornographie : comment aborder le sujet avec ses enfants ? Une sexologue répond

Article Suggestions

Ce mercredi, dans l'émission "Pascal Praud et vous", la sexologue Thérèse Hargot a évoqué les dangers de la pornographie chez les enfants. Alors que Pornhub et Youporn sont bloqués en France depuis ce mercredi, plus de la moitié des garçons, dès 12 ans, se rendent sur les sites porno. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.