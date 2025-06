Beaucoup de questions se posent sur les trottinettes électriques après l'incendie dans un HLM de Reims qui a fait quatre morts dans la nuit de jeudi à vendredi. Les batteries de la trottinette sont au cœur de l'enquête. Comment éviter qu'un tel drame se reproduise ?

Les batteries d'une trottinette électrique sont au cœur de l'enquête de l'incendie dans un HLM à Reims qui a fait quatre morts cette semaine. Mais comment faire pour éviter qu'un tel drame se produise de nouveau ? Une des premières choses à faire est de ne jamais laisser sa trottinette ou son vélo électrique dans un lieu fermé. Le bon entretien est essentiel.

"Quand ce sont des batteries de mauvaise qualité, ils ne vont pas utiliser les bonnes bandes de nickel"

En moyenne, 5 à 15% des trottinettes achetées sur internet sont renvoyées à leur expéditeur chaque année, suite à des défauts techniques comme un guidon mal soudé, un feu qui ne fonctionne pas ou une batterie qui surchauffe. Pour Raphaël, réparateur de trottinettes à Strasbourg, certains constructeurs sont prêts à tout pour faire des économies.

"Quand ce sont des batteries de mauvaise qualité, ils ne vont pas utiliser les bonnes bandes de nickel. Une pile, quand on va assembler la batterie, on va devoir mettre des protections sur chaque accu. Ça prend du temps. Du coup, pour rogner sur les coups, on va oublier les choses pour aller plus vite. Et rogner un peu sur la sécurité, surtout les trottinettes pas chères".

Les batteries en lithium des trottinettes peuvent surchauffer suite à un mauvais entretien de la part des utilisateurs qui roulent sous la pluie avec des modèles qui ne sont pas étanches ou qui rechargent mal leur produit : "Il faut la jeter, ça peut casser ou exploser ou brûler dans deux jours, dans six mois ou dans deux ans. Quand on veut la stocker un petit temps, sans s'en servir, la garder entre 50 ou 60% de charge. S'il y a un choc ou quelque chose, aller vite faire vérifier la batterie".

Ces conseils permettent de limiter les risques, mais le plus sûr reste de se procurer des produits directement au magasin ou sur des sites fiables et officiels.