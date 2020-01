Tribune : agriculteurs, ONG et syndicats unis face à l’urgence climatique et sociale

Les signataires de la tribune publiée dans le Journal du dimanche dressent un constat implacable : "la planète brûle". Face à "l'urgence climatique et sociale", ces personnalités - parmi lesquels Philippe Martinez de la CGT, Jean-François Julliard de Greenpeace France ou encore Aurélie Trouvé d’Attac - plaident pour "une véritable transition énergétique, agricole et industrielle, c'est-à-dire une transformation profonde des façons de produire et de consommer" avec "un meilleur partage des richesses".

Ils estiment que les réformes menées par Emmanuel Macron sont "sources d'accroissement des inégalités et de destruction des conquêtes sociales", sans prendre "aucune mesure ambitieuse pour faire face au changement climatique et à la destruction de la biodiversité".

"Pas une fin mais un début"

"Notre initiative n'est pas une fin mais bien le début d'un processus ouvert à tous les acteurs qui comprennent que notre système est à bout de souffle", assurent-ils, appelant à "barrer la route, collectivement" à certains projets du gouvernement qui selon eux ne protègent pas la nature et ne vont pas dans le sens d'une plus grande justice sociale.