Transports perturbés, écoles fermées... À quoi faut-il s'attendre pour la grève de jeudi ?

Il va falloir s'armer de patience ce jeudi 29 septembre. En raison d'un vaste mouvement de grève initié par la CGT, FSU et Solidaires, de nombreuses perturbations sont à prévoir dans les transports et services publics mais également dans les écoles, collèges et lycées. Les syndicats exprimeront leur opposition aux projets de réforme des retraites et de l'assurance chômage portés par l'exécutif mais aussi leurs craintes autour du pouvoir d'achat et de la crise énergétique.

Dans les transports, des perturbations en pagaille

Le quotidien des Français s'en verra logiquement impacté. En Île-de-France, la CGT-RATP prendra part au mouvement, tout comme la SNCF, au grand dam des usagers des transports. Seuls trois RER B sur quatre circuleront dans la partie sud contre un sur deux dans la partie nord de la ligne. Les réseaux de bus et de tramway seront eux aussi perturbés avec en moyenne deux bus sur trois et neuf tramways sur dix. Les perturbations concerneront une large partie des réseaux de transport public du territoire.

Côté SNCF, le RER C ne verra que trois trains sur quatre circuler tandis qu'un RER D sur deux seulement sera mis en service. Les Transiliens H, J, N et R fonctionneront également en service réduit. Trafic normal en revanche sur les lignes A et E du RER mais aussi sur les tramways T4, T11 et T13. Du côté du métro, seules les lignes 6 et 8 verront leur circulation très légèrement réduite, avec neuf trains sur dix.

En région, il n'y aura que six TER sur dix en moyenne et un Intercités sur deux. Concernant les Ouigo, ils ne seront que trois sur quatre à circuler. Les perturbations pourraient même intervenir dès ce mercredi, indique la SNCF, chez qui le mouvement social débute officiellement à 19 heures.

Le trafic sera toutefois plus fluide sur les lignes de TGV, notamment dans le nord et dans l'est où la circulation sera quasi normale. Elle pourrait être un peu plus délicate sur la LGV Atlantique et sud-est. A noter également qu'aucun train de nuit ne circulera. Pour connaître l'état du trafic sur une ligne précise, il faudra consulter le site de la SNCF.

Par ailleurs, les difficultés ne se cantonneront pas aux transports publics. La fédération Sud-Solidaires qui concernent les transporteurs routiers a elle aussi déposé un préavis de grève tout comme la fédération nationale des ports et des docks CGT. Cette dernière a appelé à une cessation des activités pendant quatre heures ce jeudi.

Écoles et services publics

Dans le secteur éducatif, la colère gronde également. Plusieurs syndicats d'enseignants ont décidé de rejoindre leurs collègues des transports. Plusieurs instituteurs et professeurs n'assureront pas leurs cours ce jeudi et certains établissements seront même purement et simplement fermés. A Brest, par exemple, le site de la ville indique qu'une écrasante majorité des cantines scolaires sera fermée. Il sera par ailleurs difficile d'anticiper pour les lycéens et collégiens puisque les enseignants du secondaire n'ont pas l'obligation de se déclarer grévistes.

Les perturbations concerneront aussi le secteur de la petite-enfance avec plusieurs crèches qui pourraient fermer leurs portes. Enfin, les services publics pourraient également fonctionner au ralenti ce jeudi. Concrètement, il y aura moins d'agents que d'habitude aux guichets des centres d'impôts ou de la CAF.