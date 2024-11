Super Lune du castor : tout ce qu'il faut savoir sur ce phénomène observable ce vendredi soir

C’est une soirée à absolument noter dans son agenda. La dernière Super Lune de l’année 2024, d’après le calendrier des Super Lunes de Fred Espenak, ancien astrophysicien de la NASA, scintillera dans le ciel de l’Hexagone ce vendredi. La pleine lune du Castor sera plus grande et plus scintillante que la moyenne.

D’où vient le terme de Super Lune ? Selon la Cité de l’Espace de Toulouse, le terme de "Super Lune" est apparu dans les années 70 par l’astrologue Richard Nolle et n’est pas inscrit officiellement dans le jargon de l’astronomie. Il définit ce phénomène comme "une pleine lune qui se produit lorsque notre satellite naturel est au plus près de la Terre".

À quelle heure sera-t-il possible de l'observer ?

À 22h28 précisément, la lune illuminera à son maximum le ciel selon l'IMCCE (Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides). Mais il est conseillé de se préparer un peu avant afin de l’observer. L’idéal est de trouver un lieu dégagé, sans pollution lumineuse urbaine.

Visible sans appareil spécialisé, vous pouvez tout de même vous munir d’une paire de jumelles ou d’un télescope pour profiter de l’évènement. En prime de cette lune, il sera possible d’observer les étoiles des Pléiades, dans la constellation du Taureau.

Pourquoi le castor ?

Toutes les Super Lunes bénéficient de noms bien singuliers qui souvent proviennent des tribus amérindiennes ayant l'habitude de donner des noms en fonction des caractéristiques particulières de chaque mois. Et au mois de novembre, le castor est souvent repérable.

À quand la prochaine ?

Il faudra s’armer de patience pour pouvoir profiter de la prochaine Super Lune du Castor prévue pour le 24 novembre 2026. L’année prochaine, il sera possible d’admirer la Lune des Chasseurs, selon Starwalk, site spécialisé en astronomie.