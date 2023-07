Tourisme : face au succès de la région, les crêperies de Saint-Malo fonctionnent à plein régime

Les vacances d'été ont officiellement débuté et de nombreux Français ont déjà quitté leur domicile pour profiter des bords de mer. Parmi les destinations les plus prisées dans l'Hexagone, la Bretagne figure en haut de la liste. En une décennie, les villes comme Saint-Malo ont pris de l'ampleur et accueillent de plus en plus de touristes. Et les traditionnelles crêperies bretonnes fonctionnent à plein régime. Europe 1 s'est rendue sur place pour rencontrer Ingrid, dont la crêperie est ouverte tous les jours sauf le jeudi.

Bien gérer ses stocks

Pour ne pas se retrouver les mains vides, mieux vaut bien gérer ses stocks. "Là, on va être sur 100 kilos de farine de blé noir. Pour les œufs, on peut en passer 360 par semaine", explique Ingrid qui vient de reprendre l'établissement l'hiver dernier. Heureusement, cette dernière a pu se roder au printemps. "Les grands week-ends prolongés nous ont bien aidé à prévoir un bel été."

Qui dit été, dit saisonniers. Pour que la crêperie puisse être ouverte quasiment tous les jours, il a fallu trouver de l'aide. Une mission compliquée pour les restaurants dans un contexte de pénurie de main d'œuvre en France. Pourtant, Ingrid n'a pas eu ce problème. "J'ai une bonne étoile puisqu'ils sont venus à moi, donc c'était génial. Une petite crêperie où on apprend le métier de serveuse. Et puis après, ils s'envoleront pour aller ailleurs ou ils resteront avec moi si ça leur plaît", confie-t-elle. Dans cette crêperie de Saint-Malo, tout est désormais prêt pour accueillir les premiers vacanciers.