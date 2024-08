Tom Cruise, Beyoncé, Air... À quoi va ressembler la cérémonie de clôture des JO de Paris au Stade de France ?

Un futur sombre dans lequel les Jeux olympiques ont disparu. Des hommes venus de l'espace vont tenter de les faire renaître. Sur scène, l'équipe de gymnastique des pompiers de Paris et une centaine de danseurs, dont le contorsionniste Arthur Cadre qui prendra place dans les airs, tandis que les décors géants, les costumes et les jeux de lumières jetteront les spectateurs dans un voyage entre passé et futur.

Beyoncé pourrait participer à la cérémonie ce dimanche

Pour la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024, Thomas Jolly, à nouveau aux manettes, ne se refuse rien. Aux platines, nous retrouverons les groupes français pop-électro Air et Phoenix, très appréciés Outre-Atlantique. Très attendu aussi, l'acteur américain Tom Cruise, choisi pour incarner le passage de témoin avec les Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Hissé sur le toit du Stade de France, il devrait récupérer le drapeau olympique avant de réaliser une cascade à moto qui l'emmènerait dans un avion, direction Los Angeles. Au total, 12 minutes de la cérémonie sont réservées aux Américains. Et d'après les rumeurs, Beyoncé pourrait être de la partie.