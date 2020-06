"Tolérance zéro" : le plan de Castaner pour lutter contre le racisme dans les forces de l'ordre

Christophe Castaner veut une "tolérance zéro" contre le racisme dans les forces de l'ordre. "Aucun raciste ne peut porter dignement l'uniforme de policier ou de gendarme", a affirmé le ministre de l'Intérieur lundi lors d'une conférence de presse. "Aussi, j'ai demandé à ce qu'une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d'actes ou de propos racistes", a-t-il ajouté.

La méthode "dite de l'étranglement" abandonnée

Le ministre de l'Intérieur a notamment annoncé que la méthode d'interpellation controversée "dite de l'étranglement" serait abandonnée. "Elle ne sera plus enseignée dans les écoles de police et de gendarmerie. C'est une méthode qui comportait des dangers", a-t-il ajouté. Revenant sur le "cadre des contrôles d'identité", il a rappelé que chaque policier devait constamment porter son RIO, un matricule de 7 sept chiffres identifiant personnellement les agents, et a exprimé la volonté que le port de caméras soit "renforcé".

Qualifiant les actes racistes au sein de la police d'"agissements de quelques brebis galeuses", il a ajouté : "Je ne laisserai pas les gestes odieux de quelques uns jeter l'opprobre sur l'ensemble."

"La lumière sera faite" sur l'affaire Gabriel

Christophe Castaner s'est par ailleurs dit "troublé" lundi par les "témoignages" autour de l'arrestation à Bondy, en Seine-Saint-Denis, le 25 mai, du jeune Gabriel, 14 ans, qui accuse les policiers de l'avoir frappé en le blessant gravement à l'oeil. L'affaire Gabriel "a marqué de nombreux Français", a déclaré le ministre. "Je suis moi-même troublé par les témoignages que j'entends", a-t-il ajouté. "La lumière sera faite et les déclarations des policiers sont en ce moment confrontées aux expertises médicales".