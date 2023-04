Les jeunes enfants passent trop de temps sur les écrans, mais des différences existent selon les régions

Smartphone, jeux vidéo, télé... Le temps passé devant les écrans des enfants français est en constante augmentation ces dernières années, selon plusieurs études réalisées. Mais jusqu'à présent, aucune enquête nationale n'avait été menée sur le sujet.

Alors, à partir des données de l'étude Elfe, qui suit plus de 18.000 familles dans le pays ayant un enfant né après 2011, les chercheurs de l'Inserm et Santé Publique France dressent le tableau du temps passé sur les écrans des enfants âgés de 2 ans à 5 ans et demi. Et le résultat est pour le moins édifiant : dès deux ans, un enfant français passe en moyenne 56 minutes chaque jour devant un écran. Mais ce chiffre diffère selon les régions.

Des parents débordés par l'exposition aux écrans

Ainsi, un enfant des Hauts-de-France regarde plus la télévision qu'un petit Breton de 2 ans, avec une moyenne d'1 heure et 4 minutes pour le premier, contre seulement 41 minutes pour le second. Et les habitudes prises dès le plus jeune âge persistent : à 5 ans et demi, les enfants des Hauts-de-France passent toujours plus de temps devant les écrans que ceux des autres régions avec 1 heure 43 d'exposition en moyenne. C'est ainsi 26 minutes de plus qu'un enfant en région Pays de la Loire par exemple.

Autre fait inquiétant, ce rapport montre que seulement 13% des parents appliquent la recommandation "pas d'écran avant 2 ans". Pourtant, cette recommandation est essentielle, au risque quelques années plus tard, d'avoir des effets délétères sur sa progéniture.

Des facultés en moins

"Avec une heure d'écran par jour en maternelle, vous perdez 40% quasiment de la compétence mathématique des enfants au CM2. Et cela s'explique justement par le fait que si vous prenez une heure pour jouer, l'enfant empile des petits carrés sur les gros effets, fait des Lego. Et pour construire le nombre, il faut être capable de sérieux, faut être capable de hiérarchiser. Et ça, c'est des compétences qui se développent dans ce jeu libre", qu'on ne trouve pas sur les écrans, affirme Michel Desmurget, neuroscientifique à l'Inserm.

Alors, pour éviter tout retard, le chercheur conseille d'éviter les écrans idéalement, de 0 à 5 ans.