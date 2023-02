EUROPE 1 ET VOUS - Les parents sont-ils responsables de l'addiction de leurs enfants aux écrans ?

Le portable vous accompagne-t-il toujours ? Au boulot, dans les transports, et même à la maison... De nombreux parents éprouvent de la culpabilité à l’utiliser avec et devant leurs enfants. Selon une étude de l'Ifop, neuf médecins sur dix considèrent que l’usage des écrans nuit au développement de l’enfant entre 0 et 6 ans. Cela peut entraîner des troubles du comportement, du sommeil et de l’humeur. Des troubles que les parents constant eux-mêmes lorsqu'ils restent trop longtemps devant un écran.

Europe 1 est allée devant une école maternelle pour poser la question suivante aux parents : "Utilisez-vous votre portable devant vos enfants ?". Isabelle, venue chercher son enfant de cinq ans, affiche un sourire embarrassé. "Oui, je l'utilise devant eux et ma fille aînée de huit ans me le reproche donc je culpabilise un peu", confie-t-elle.

Près de 20% des parents estiment que les écrans ont pris beaucoup de place dans leur foyer

Les écrans ont pris une place très importante dans le foyer des Français, estiment 20% des parents qui n'arrivent plus à contrôler leur usage. "Mon enfant est déjà attiré par l'objet. Dès qu'il le voit passer, il a envie de l'attraper. C'est flippant", témoigne Anne-Laure, maman d'un bébé d'un an.

"C'est un grand effort pour moi"

Il faut donc se forcer à lâcher le téléphone. Olfa s'est fixée cette règle avec sa fille de quatre ans : "C'est un grand effort pour moi. Lorsque l'on rentre à la maison, je le pose quelque part et je ne l'utilise plus." Elle accorde quand même à sa fille de regarder quelques minutes par jour un dessin animé, qui "enrichit le vocabulaire".

Les écrans sont-ils bénéfiques pour les 0-6 ans ? Des pédiatres notent un appauvrissement du langage chez cette tranche d'âge. Pour deux-tiers des médecins interrogés, les parents ne sont pas suffisamment informés sur les dangers des écrans.