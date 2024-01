LES BONNES RÉSOLUTIONS - Episode 2 : réduire sa consultation du smartphone

Nouvelle année, nouvelles résolutions ! Chaque début d'année, nous sommes des milliers à se promettre d'effectuer, pour de vrai cette fois-ci, une activité sportive régulière, d'arrêter la cigarette ou de réduire drastiquement sa consommation d'alcool. Pour 2024, Lionel Gougelot, reporter à Europe 1, a pris la décision de régler son addiction à son téléphone portable. Pour ce faire, il s'est entretenu avec Frédéric Kaufmann, psychiatre à la clinique Lautréamont à Loss, près de Lille.

Risque de burn-out

D'après le docteur, les applications sont faites pour rendre "dépendants". Ajoutons à cette dépendance, la peur du FOMO - feat of missing out : "c'est-à-dire la peur de louper une information importante. On se sent comme dépendant et obligé d'aller voir. Il est important de se dire que la vie continue sans qu'on ait ce besoin addictif d'aller voir ce qui se passe", poursuit le psychiatre.

Le médecin recommande notamment de passer en mode avion régulièrement pour "revenir aux priorités et à la vraie vie sans téléphone". "Les écrans sont des facteurs d'épuisement de notre cerveau. Ils peuvent nous conduire au burn-out", poursuit le docteur.

Le professionnel reste optimiste : avoir conscience de son addiction est un bon signe. "Si on veut une récupération et recharger les batteries de notre cerveau, il faut absolument savoir oublier quelle profession nous faisons le soir", conclut-il.