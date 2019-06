Tempête Miguel : 90% des foyers privés d'électricité réalimentés

Plus de 90% des foyers privés d'électricité vendredi soir, à la suite du passage de la tempête Miguel dans le centre-ouest de la France, étaient réalimentés samedi soir et 6.000 restaient sans courant. La Normandie et le nord de l'Aquitaine ont été les plus touchées par les coupures de courant.

73.500 clients sans électricité vendredi

La filiale du groupe EDF chargée de la gestion du réseau prévoyait un retour à la normale dans la totalité des régions concernées samedi soir. Vendredi soir, au plus fort de la tempête, 73.500 clients avaient été coupés d'électricité, a précisé Enedis. Samedi matin, 28.000 foyers restaient privés d'électricité.

Samedi à 19h30, 6.000 foyers demeuraient sans courant selon un communiqué. "Plus de 1.000 personnes venant de 18 régions ont contribué au rétablissement de l'électricité, dont des salariés entraînés spécialement pour les situations de crise", selon la même source. "Près de 60 tonnes de matériels (câbles, branchement...) et plus de 100 groupes électrogènes ont été déployés sur le terrain", a précisé Enedis.