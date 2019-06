Tempête Miguel : 23.000 foyers toujours privés d'électricité

23.000 foyers sont privés d’électricité suite au passage de la tempête Miguel, selon le dernier décompte d'Enedis.

C'est principalement dans l'ouest de la France que se trouvent les régions touchées. Dans le détail, la Normandie est toujours le secteur le plus touché avec 7.800 foyers sans électricité. Le chiffre est tombé à 5.000 en Bretagne, 4.500 en Aquitaine Nord et des les Pays de la Loire, et 1.200 en Centre-Val de Loire. La situation est de nouveau normale en Poitou-Charentes.

Les dégâts ralentissement l'action des agents sur le terrain

Le dernier décompte d'Enedis, ce samedi à 9 heures, faisait état de 28.000 foyers sans électricités. Enedis indique par ailleurs que plus d'un millier d'agents sont toujours mobilisés sur le terrain, mais que les dégâts ralentissement les opérations. La tempête Miguel a fait trois morts en Vendée, des sauveteurs bénévoles de la SNSM sortis en mer pour porter secours à un bateau de pêche en difficulté. A Paris, un homme a été grièvement blessé par la chute d'un arbre sur un réverbère dans le le 19ème arrondissement. Au moment de sa prise en charge par les secours, le pronostic vital de la victime était engagé.